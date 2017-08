Temer se encontra com empresários chineses em Pequim

O presidente Michel Temer se reuniu em Pequim com empresários na manhã (pelo horário local) desta quinta-feira, 31, após desembarcar na China, onde participará da 9ª Cúpula do Brics, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Às 2h09 (pelo horário de Brasíli), Temer publicou em seu Twitter fotos com empresários e disse que o encontro serviu “para discutir oportunidades de investimentos no Brasil”. Três horas antes, Temer divulgou uma foto do desembarque em Pequim, quando foi recebido por representantes do governo e empresários.

O peemedebista está no território asiático para divulgar o pacote de concessões anunciado pelo governo na semana passada. Conforme a agenda oficial, Temer se encontraria com presidentes de quatro empresas chinesas (HNA, China Three Gorges Corporation, Huawei e State Grid Corporate) em seus primeiros compromissos oficiais no país.