Liderança do governo no Congresso apresenta requerimento para encerrar discussão

A liderança do governo no Congresso Nacional apresentou há pouco requerimento para encerrar a discussão e passar à votação de fato do projeto de revisão das metas fiscais de 2017 e 2018. O requerimento ainda não começou a ser votado. Caso seja aprovado, deputados e senadores passarão para fase de encaminhamento de voto e à votação em si da proposta.