Sem dificuldades, Venus e Kvitova avançam à 3ª rodada no US Open

Sem maiores dificuldades, contra rivais francesas, a local Venus Williams e a checa Petra Kvitova venceram seus jogos nesta quarta-feira e garantiram lugar na terceira rodada do US Open, em Nova York. Nona cabeça de chave e dona de dois títulos no Grand Slam norte-americano (2000 e 2001), Venus derrotou Oceane Dodin por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4.

Depois de uma vitória em três sets na estreia, a tenista da casa encontrou mais facilidade nesta quarta. Faturou quatro quebras de saque, cometeu menos erros não forçados (14 a 27), registrou mais bolas vencedoras (32 a 20) e pouco foi ameaçada pela rival, que obteve duas quebras ao longo da partida.

Número nove do mundo, Venus vai enfrentar na terceira rodada a grega Maria Sakkari, que avançou ao superar a australiana Arina Rodionova por 7/5 e 6/3. A tenista da Grécia, de apenas 22 anos, ocupa o atual 95º lugar do ranking. Na briga pela vaga nas oitavas de final, ela fará um duelo de gerações contra a local de 37 anos.

A checa Petra Kvitova cedeu apenas três games em sua segunda partida em Nova York. Atual 14ª do mundo, ela superou a francesa Alize Cornet por 6/1 e 6/2. Kvitova, que nunca passou das quartas de final no US Open, vai enfrentar na terceira rodada a vencedora do duelo entre a francesa Caroline Garcia e a russa Ekaterina Alexandrova.

Também pela segunda rodada, venceram a alemã Julia Görges, 30ª cabeça de chave, e a local Sofia Kenin, de apenas 18 anos. A tenista da Alemanha superou a chinesa Zheng Saisai por 6/2 e 6/1. Já Kenin ganhou da compatriota Sachia Vickery por 6/3, 4/6 e 7/6 (7/0), se credenciando para o confronto com a russa Maria Sharapova na terceira rodada.

Esta quarta também contou com jogos da primeira rodada. Foram partidas atrasadas de terça, dia marcado pela chuva e pelo cancelamento de dezenas de confrontos em Nova York. Nesta rodada de abertura, caíram duas cabeças de chave: a russa Anastasia Pavlyuchenkova (19ª) e a estoniana Anett Kontaveit (26ª).

Avançaram a checa Lucie Safarova, a local Christina McHale, a russa Daria Kasatkina e as japonesas Risa Ozaki e Kurumi Nara.