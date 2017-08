Suárez treina entre os titulares e vai reforçar o Uruguai contra a Argentina

Luis Suárez mais uma vez deu mostras do seu desejo de defender as cores do Uruguai e vai reforçar a seleção no clássico diante da Argentina. Mesmo longe das condições ideais, o atacante do Barcelona treinou normalmente nesta quarta e se credenciou para atuar na quinta, em Montevidéu, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do ano que vem.

Convocado por Oscar Tabárez, Suárez chegou a ser cortado após se contundir com a camisa do Barcelona, mas após uma improvável recuperação, foi reconvocado. Ainda assim, a tendência era de que o atacante apenas passasse por exames e, se muito, reforçasse o Uruguai na rodada seguinte das Eliminatórias, terça que vem, contra o Paraguai. Só que mais uma vez ele surpreendeu.

Suárez sofreu uma distensão na cápsula posterior do joelho direito em confronto do Barcelona diante do Real Madrid, pela Supercopa, há pouco mais de dez dias. A sua presença no clássico, no entanto, se tornou ainda mais importante depois que o Uruguai perdeu três de seus atacantes por lesão: Abel Hernández, Jonathan Urretaviscaya e Diego Rolan.

Por isso, o jogador do Barcelona atuará novamente “no sacrifício” pela seleção, que deverá ir a campo na quinta-feira com: Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín e Gastón Silva; Nahitan Nández, Matías Vecino, Álvaro González e Cristian Rodríguez; Edinson Cavani y Luis Suárez.

Vale lembrar que Suárez já deu mostras de seu desejo de ajudar a seleção uruguaia mesmo sofrendo com problemas físicos. Na Copa do Mundo de 2014, por exemplo, entrou em campo e marcou os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra apesar de ainda se recuperar de uma grave lesão no joelho direito.

O Uruguai é o terceiro colocada das Eliminatórias e ficará muito próximo de uma vaga na Copa em caso de vitória sobre a Argentina, que, por sua vez, precisa do triunfo para entrar na zona de classificação para o Mundial da Rússia.