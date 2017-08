Londrina vence Fluminense, elimina atual campeão e está na semi da Primeira Liga

O Londrina eliminou o atual campeão da Copa da Primeira Liga. Nesta quarta-feira, o time paranaense venceu o Fluminense pelo placar de 2 a 0, continuou com 100% de aproveitamento e carimbou a sua vaga para a semifinal, em partida realizada no estádio do Café, em Londrina (PR).

Classificado, o Londrina aguarda o confronto entre Cruzeiro e Grêmio, que acontecerá ainda nesta quarta-feira, em Belo Horizonte, para saber o seu próximo adversário. O jogo será neste domingo.

Com cinco jogadores que estiveram em campo no clássico contra o Vasco, além de equatoriano Sornoza, de volta ao time titular após três meses se recuperando de uma fratura, o Fluminense usou o duelo contra o Londrina para dar ritmo de jogo aos atletas. Apesar da equipe alternativa, foi melhor, mas encontrou um adversário cirúrgico pela frente.

O Londrina saiu para o intervalo com o resultado positivo por ter aproveitado a única chance que teve no primeiro tempo. Aos 41 minutos, Celsinho recebeu de Germano, passou por três marcadores do Fluminense e deixou Carlos Henrique na cara do gol. O atacante ganhou a dividida com o goleiro Júlio César e colocou a bola no fundo das redes.

O Fluminense apareceu com perigo em duas oportunidades. Na cobrança de escanteio de Sornoza, Henrique cabeceou rente à trave. Depois foi a vez de Marcos Junior partir em velocidade pela direita e cruzar, mas ninguém chegou para empurrar.

Em vantagem, o time paranaense voltou para o segundo tempo totalmente recuado. Sem espaço, o Fluminense abusava dos cruzamentos e acabou dando o contra-ataque para o adversário. Aos 21 minutos, Celsinho lançou Carlos Henrique na velocidade, mas Júlio César saiu da área para cortar.

Apesar da posse da bola estar com o Fluminense, o Londrina usou a bola parada para decretar a classificação. Aos 33 minutos, Patrick Vieira cobrou escanteio na cabeça de Germano. O volante testou firme para defesa de Júlio Cesar. Na sobra, Carlos Henrique deu números finais ao confronto.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 2 x 0 FLUMINENSE

LONDRINA – César; Reginaldo, Dirceu, Edson Silva e Ayrton; Germano, Jardel, Rômulo (Bidía) e Celsinho (Patrick Vieira); Artur e Carlos Henrique (Alison Safira). Técnico: Cláudio Tencati.

FLUMINENSE – Júlio César; Matheus Alessandro (Robert), Renato Chaves, Henrique e Marlon; Marlon Freitas (Luquinhas), Wendel e Sornoza (Romarinho); Marcos Júnior, Pedro e Peu. Técnico: Abel Braga.

GOLS – Carlos Henrique, aos 41 minutos do primeiro tempo; Carlos Henrique, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Edson Silva e Germano (Londrina).

ÁRBITRO – Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

RENDA – R$ 66.432,00.

PÚBLICO – 2.966 pagantes.

LOCAL – Estádio do Café, em Londrina (PR).