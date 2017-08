No episódio desta quinta-feira (31), em Novo Mundo, Sebastião é preso e ameaça Cecília e Libério. Dom Pedro faz um acordo com Sebastião para que o criminoso fale tudo o que sabe sobre Thomas. Dom Pedro ignora uma carta de Domitila e Chalaça observa. Piatã decide revelar a todos sua origem e Jacira o apoia. Thomas consegue enganar Howard e Egídio e foge dos oficiais. Peter tenta descobrir o que há de errado com Wolfgang. Benedita chega à casa de Felício, e Domitila se revolta. Elvira e Quinzinho ajudam Licurgo, que faz sucesso com uma de suas receitas. Schultz desconfia de Greta. Dom Pedro decide ir a São Paulo acabar com as rebeliões e Leopoldina teme que o marido encontre Domitila. Dom Pedro nomeia Leopoldina a Princesa Regente do Brasil durante sua ausência.