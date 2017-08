Operação Vegas: Agricultura interdita estabelecimentos e afasta servidores

O Ministério da Agricultura divulgou nota sobre a Operação Vegas da Polícia Federal, deflagrada nesta quarta-feira, 30. “Os quatro estabelecimentos, todos sediados no Tocantins, citados na operação, serão interditados e irão passar por auditorias com o objetivo de garantir que não haverá riscos à saúde pública”, informou. “Os servidores do Mapa envolvidos na investigação serão afastados e investigados por meio de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) junto à Corregedoria do ministério. Quanto a servidores conveniados de governo estadual ou municipal, serão substituídos”, acrescenta.

Ainda segundo o comunicado, o ministério determinou o autoembargo de exportações dos estabelecimentos envolvidos: Minerva S.A., LKJ, Boi Brasil e Gelnex Indústria e Comércio Ltda. “Desde março o ministério ampliou o controle sanitário em todo o País realizando um processo rigoroso de inspeção nas mais de 600 plantas autorizadas a realização de abates. Nesse período, houve trocas de comando e fiscalização mais ampla em todas as áreas de produção. Além disso, o Mapa está ampliando seu quadro de profissionais da área com novas contratações.”

O ministério conclui, na nota, estar implementando programa de compliance e estimulando as empresas do setor a implementarem os seus próprios programas de controle.