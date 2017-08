Gorillaz fará apresentação em São Paulo no ano que vem

O Gorillaz vai vir ao Brasil pela primeira vez em 2018. A banda fará show na capital paulista no dia 30 de março, no Jockey Club de São Paulo. Eles vão apresentar músicas do disco Humanz, que foi lançado em 2017.

A venda para o público geral estará disponível na próxima segunda-feira, no dia 4 de setembro. Os ingressos poderão ser adquiridos às 10h pela internet (www.ticketsforfun.com.br) e a partir das 12h nos pontos de venda espalhados pelo Brasil e na bilheteria oficial do Citibank Hall, em São Paulo.

O novo álbum Humanz foi aclamado pelo público, alcançando a posição de 1º e 2º lugar nas paradas americanas e britânicas, respectivamente, e ficando em primeiro no iTunes em mais de 60 países.

Humanz é o primeiro disco do Gorillaz em sete anos, sendo o mais imediato, rico e panorâmico trabalho até então – caminhando pelo hip-hop e RnB, pop e reggaeton, soul e rocknroll.

Em Humanz, Murdoc, Noodle, Russeld e 2D – como sempre – receberam uma lista impressionante de artistas, incluindo Jehnny Beth (Savages), Danny Brown, Benjamin Clementine, De La Soul, Peven Everett, Anthony Hamilton, Grace Jones, Zebra Katz, Kelela, Mavis Staples, Vince Staples, Popcaan, Pusha T, Jamie Principle and Kali Uchis.