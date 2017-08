O Brasil de Tuhu é um programa com ações gratuitas em prol da educação musical no País. Atuante desde 2009 com diversas ações gratuitas presenciais e digitais, estão previstas ações com circulação nacional com previsão de 52 concertos em 28 escolas, entre as cidades Santo André, onde são esperadas em torno de 900 crianças nos concertos. Ao todo, serão 1.500 crianças nas apresentações no Estado de SP (contando com Santos e Guarujá, além de Santo André).

Na programação, concertos didáticos conduzidos pelo Quarteto Radamés Gnattali e pela atriz Verônica Bonfim para alunos de escolas públicas previamente indicadas pelas secretarias de educação – além de vivências musicais gratuitas para educadores.

Com direção cênica do compositor, arranjador e autor teatral Tim Rescala (responsável, entre outras, pelas trilhas sonoras das minisséries Hoje é Dia de Maria, Capitu e Sítio do Picapau Amarelo), os concertos possuem roteiro dinâmico e interativo

Além de assistir aos concertos, estudantes também têm a oportunidade de participar das apresentações, conhecendo instrumentos como o violino, a viola e o violoncelo e interagindo com os músicos e a atriz em brincadeiras musicais que trabalham noções de ritmo, harmonia e melodia.

“Nosso objetivo no Brasil de Tuhu é incentivar o ensino da música para crianças e jovens e, para isso, desenvolvemos uma série de ações que envolvem também os educadores”, explica Carla Rincón, musicista do Quarteto Radamés Gnattali e coordenadora pedagógica do Brasil de Tuhu. “Estas atividades se complementam com as ferramentas pedagógicas e lúdicas que desenvolvemos especialmente para estimular o ensino da música no País”, completa.

Após os concertos didáticos os alunos participantes recebem o gibi O Brasil de Tuhu, com história e jogos de musicalização. Além disso, todas as escolas participantes receberão um kit com materiais especialmente pensados para auxiliar os professores em atividades de educação musical em sala de aula.

Atividades voltadas para educadores

Já as vivências musicais são abertas à participação de educadores de cada município. Nelas, objetos do dia-a-dia como baldes, panelas, cumbucas e colheres de pau se unem a instrumentos musicais para estimular a expressão e o conhecimento da música como prática coletiva.

As atividades combinam jogos, performances e diferentes recursos didáticos que podem ser aplicados em todo tipo de aula ou atividades com crianças, além de ser um espaço para trocas de experiências. Em São Paulo, as vivências acontecem na cidade de Santo André, com inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do programa (www.brasildetuhu.com.br/vivencias).

Ministradas pelos músicos e educadores Bruno Jardim e Josiane Kervokian, as oficinas terão 50 vagas, com participação continuada – ou seja, os inscritos devem confirmar presença em todos os dias de atividades previstas em cada município. Mais de 250 educadores já participaram das vivências – que este ano estarão mais diversificadas, utilizando e integrando as ferramentas e conteúdos criados ao longo dos nove anos do programa Brasil de Tuhu.

De um CD com cantigas tradicionais interpretadas por nomes como Zeca Pagodinho e Elba Ramalho a um aplicativo com jogos educativos para crianças a partir de quatro anos, passando por um guia didático com exercícios para a prática de musicalização em sala de aula, o programa Brasil de Tuhu disponibiliza gratuitamente diferentes ferramentas que podem ser acessadas pelo site http://www.brasildetuhu.com.br

O Brasil de Tuhu é realizado pela Baluarte Cultura em parceria com o Quarteto Radamés Gnattali, tem como mantenedora a Wilson Sons e o Governo Federal e copatrocínio da Finep, via Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura.

DIA: 31 de agosto

HORÁRIO: às 10h e às 14h

LOCAL: EMEIEF Cora Coralina

Rua dos Dominicanos, 1250 – Jd. Santo André, Santo André