Na última semana de agosto, o Cine Eldorado, em Diadema, irá exibir Elis, filme biográfico da cantora Elis Regina. Dirigido por Hugo Prata, a fita mostra a adolescência e ascensão musical da intérprete gaúcha, considerada uma das maiores vozes do Brasil.

De personalidade forte, o filme traz também, as histórias de relacionamentos e polêmicas vivenciadas por ela durante a carreira. O filme abre espaço para os variados estilos musicais gravados pela artista e conta com a participação dos atores Caco Ciocler, Lúcio Mauro Filho, Júlio Andrade e Gustavo Machado. No papel de Elis, destaca-se a atriz Andréia Horta, que interpretou a cantora de forma segura e convincente.

Para assistir Elis e outros filmes no Cine Eldorado, a entrada é gratuita. Os espectadores devem retirar os ingressos com até uma hora de antecedência, nos dias das exibições. O cinema fica na rua Frei Ambrósio de Oliveira Luz, 55, bairro Eldorado. Após o início das sessões há tolerância de 10 minutos para a entrada na sala.

Até domingo o cinema público de Diadema exibirá oito sessões, com filmes para adultos, jovens e crianças. Mais informações pelo telefone 4059-1649. Confira abaixo a programação completa.

31/08 (quinta-feira) 14h

Carros (DUB)

EUA, Animação/Esportes/Ação, 1h56 min. Livre

Diretores: John Lasseter e Joe Ranft – 2006

19h

Elis

Brasil, Drama/Biografia, 1h55 min. 14 anos

Diretor: Hugo Prata – 2016

01/09 (sexta-feira) 14h

Bugigangue no Espaço (DUB)

Brasil, Animação, 1h29 min. Livre

Diretor: Ale Machado – 2017

19h

O Quarto dos Esquecidos (DUB)

EUA, Suspense/Terror, 1h34min. 14 anos

Diretor: D. J. Caruso – 2016

02/09 (sábado) 14h30

Power Rangers (DUB)

EUA, Ação/Aventura/Ficção, 2h04 min. 10 anos

Diretor: Dean Israelite – 2017

17h

Descendentes (DUB)

EUA, Comédia/Família/Fantasia, 1h52 min. Livre

Diretor: Kenny Ortega – 2015

03/09 (domingo)

14h30

A Bela e a Fera (DUB)

EUA, Fantasia/Romance/Musical, 2h05 min. 10 anos

Diretor: Bill Condon – 2017

16h30

Quatro Vidas de um Cachorro (DUB)

EUA, Família/Comédia Dramática, 1h42 min. 10 anos

Diretor: Lasse Hallstrom – 2017