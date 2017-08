Nesta quarta-feira (30), o Atacadista Roldão iniciou suas atividades em São Bernardo. A 30ª unidade é a primeira no município –, abrindo 180 postos de trabalho diretos e outros 150 indiretos. O equipamento está localizado no Corredor ABD com estrutura total de aproximadamente 3 mil m².

“A geração de empregos e a fomentação da nossa economia são fatores primordiais em nosso governo desde o primeiro dia. Buscamos o relacionamento próximo, apresentamos incentivos e o resultado, como o do Roldão, mostra que estamos no caminho certo. Esta é uma ação só com vencedores, o comércio, o consumidor, o trabalhador e o empresário tem o que comemorar”, pontuou o prefeito Orlando Morando.

Na semana passada, o chefe do Executivo participou da integração dos novos funcionários do Atacadista nas atividades realizadas no CTR (Centro de Trabalho e Renda) do município.

O início do Roldão foi marcado com recepção dos sócios-proprietários Eduardo e Ricardo Roldão, que destacaram a atuação da Prefeitura na chegada da primeira unidade da marca ao município.

“Só temos a agradecer o empenho da Administração, atenta e parceira desde o princípio com a nossa empresa. Temos a convicção do êxito que teremos em São Bernardo e buscar novos negócios”, comentou Ricardo.

Resultados – A nova dinâmica colocada no CTR está destacando resultados positivos ao município. Com o fechamento em agosto, a Administração relata ter aberto, a partir de janeiro, 2 mil novas vagas de emprego.

“O CTR foi um espaço que passou por uma ampla readequação, reduzindo os custos operacionais, mas aumentando a intensidade no que compete o relacionamento com as empresas, que vão chegar e que estavam instaladas. E esta é a fórmula que tem dado resultado”, acrescentou Morando.