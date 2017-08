Neste sábado (2/9), a partir das 13h30, o Colégio Singular e Singular Anglo Vestibulares promoverão a 34ª edição do Encontro de Informação Profissional (EIP), um dos maiores eventos do Estado no segmento acadêmico e referência em informação sobre carreiras, profissões e cursos universitários. A entrada é gratuita e a previsão é que cerca de 5 mil estudantes da rede pública e privada circulem pela feira.

O Encontro contará com uma programação diversificada e planejada, a fim de que os vestibulandos encontrem informações necessárias para a melhor escolha da profissão, carreira, cursos e instituições universitárias, tudo por meio de bate-papos com cerca de 250 profissionais de mais de 50 carreiras distintas.

Para complementar, várias universidades particulares também marcarão presença, fornecendo informações sobre datas dos processos seletivos, cursos, número de vagas e parcerias acadêmicas. Outra ação que merece destaque no evento são as orientações acadêmicas – com atendimento realizado por universitários que abordarão como é a realidade do processo seletivo nas instituições, a rotina na graduação, atividades e estágios. O evento ainda promoverá palestras voltadas para pais e vestibulandos sobre Enem, SiSU, ProUni e Fies.

O Encontro Profissional acontecerá na unidade do Colégio Singular, localizado na rua Álvares de Azevedo, 222 – Centro – Santo André – fone (11) 4990-2000.