O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), fez uma rápida visita à Câmara, nesta quarta-feira (30). O motivo foi a entrega do projeto do PPA (Plano Plurianual) 2018-2021. A propositura visa cerca de R$ 20,5 bilhões para os próximos quatro anos. A projeção orçamentária com o maior valor é para 2018, devido aos financiamentos obtidos pelo município para a finalização de obras de infraestrutura.

Lauro Michels visita de Fórum em Santana do Parnaíba

O prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), participou nesta quarta-feira, do Fórum de Gestão Municipal de Impacto, promovido pelo Consórcio Intermunicipal da Região Oeste de São Paulo (Cioeste). “Quero agradecer a oportunidade de trocarmos experiência sobre diversos assuntos em especial da saúde pública, tema que comentei, onde reafirmamos o nosso compromisso da atenção básica”, disse o verde que há pouco tempo firmou sua saída do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.

Reclamações da oposição em São Bernardo

Os vereadores oposicionistas de São Bernardo não esconderam as reclamações com o Poder Executivo, que segundo o vereador José Luis Ferrarezi (PT), vem impedindo as votações de qualquer proposta do bloco, inclusive de concessão de medalhas e audiências públicas, algo que não era motivo de impedimento em outras legislaturas.

Reclamações da base governista de Mauá

Semana sim e na outra também, as sessões da Câmara de Mauá são motivos de reclamação da base governista do prefeito Atila Jacomussi (PSB). O principal motivo são os vetos aos projetos aprovados no Legislativo. Por mais que o socialista tenha razão em barrar algumas propostas, os legisladores seguem reclamando da falta de diálogo com o Poder Executivo.

CPI da Eletropaulo entrega relatório na próxima semana

O relatório final da CPI da Eletropaulo, na Câmara de São Bernardo, será entregue na próxima quarta-feira (6). Segundo o presidente da Comissão, Samuel Alves (PSDB), o texto trará uma série de pontos de reclamação da população, principalmente sobre os locais de atendimento à população. A empresa de Energia Elétrica chegou a dizer que poderia levar um programa de atendimento móvel, algo que foi rejeitado pelos membros da CPI.