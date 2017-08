MP da Bahia pede suspensão da travessia entre Mar Grande e Salvador

Um pedido de suspensão em caráter de urgência dos serviços de travessia de lanchas entre Salvador e Mar Grande foi solicitado pelo Ministério Público da Bahia (MP/BA), nesta terça-feira, 29. A solicitação foi ajuizada na 8ª Vara da Fazenda Pública, em Salvador.

De acordo com o MP, a solicitação em caráter de urgência foi requerida para que as empresas CL Empreendimentos LTDA e Vera Cruz LTDA, além da Agência Estadual de Regulação de Serviços de Energia Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA) possam garantir a eficiência do serviço.

Para o Ministério Público, “é preciso aguardar os resultados das investigações, a partir da apresentação dos laudos e documentos e realização de perícias apresentadas”. Órgão defende que a travessia retorne somente após os órgãos e empresas envolvidas na tragédia da Baía de Todos os Santos apresentem toda a documentação exigida e façam perícia em todas as embarcações.