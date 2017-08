Em votação unânime, a Câmara de São Bernardo aprovou nesta quarta-feira (30), o projeto de lei do Executivo que instituí o Programa de Incentivo à Cidadania Fiscal, uma espécie de ‘Nota Fiscal são-bernardense’, que pretende incentivar aumentar a arrecadação de ISS (Imposto Sobre Serviços) e dará prêmios para os munícipes que participarem da ação.

“Tal Programa se apresenta como instrumento idôneo a captar as receitas tributárias próprias do Município, as quais são responsáveis por uma parcela significativa do orçamento, representando medida eficiente e eficaz para incrementar a arrecadação própria do Município”, justificou o prefeito Orlando Morando (PSDB), na propositura enviada ao Legislativo.

A proposta permite que os clientes dos prestadores de serviço de São Bernardo possam pedir a nota fiscal eletrônica, algo que já é feito no Estado, na Capital, em Diadema e que no primeiro semestre foi aprovado em Mauá. “Só vai ser para prestação de serviço, pois não podemos confrontar a nossa nota fiscal com a do Estado”, explicou o líder de governo, Ramon Ramos (PDT).

Segundo o projeto, não haverá a geração de cupons para a premiação caso: o prestador de serviço for profissional liberal, autônomo ou sociedade constituída, enquadrada no “ISS Fixo”; a prestação de serviços referir-se a atividades não sujeitas à emissão de nota fiscal; o imposto relativo à prestação do serviço for devido em outro município; e as notas fiscais eletrônicas forem canceladas ou emitidas mediante fraude, dolo ou simulação.

Caso o munícipe tenha algum débito junto ao município, o prêmio ficará retido. Não existe uma estimativa do Governo são-bernardense de arrecadação com o Programa. Foram realizadas duas dotações de R$ 200 mil cada para adequar o orçamento a nova ação da Prefeitura de São Bernardo.

Críticas

Também foi aprovado pelo Legislativo são-bernardense a proposta para adequar a lei de cargos do município. Entre as novidades, está o fim de algumas exigências, como a não necessidade do secretário-adjunto de saúde ser um especialista na área. “Isso é um absurdo”, esbravejou o vereador Julinho Fuzari (PPS).

Outro ponto de crítica do bloco oposicionista, foi o fato dos projetos chegarem apenas no dia da sessão, assim não dando tempo para que a oposição consiga estudar as proposituras. Tal estratégia também era usada nos governos dos ex-prefeitos Luiz Marinho (PT) e William Dib (sem partido).