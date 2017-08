Exposição cultural é prorrogada até outubro no Ateliê Pedagógico

Realizada pela Fundação Pró-Memória de São Caetano, por meio do Ateliê Pedagógico da Pinacoteca Municipal, a exposição “Permeável papel humano – Tadashi Konno vida reciclada” será prorrogada até o dia 6 de outubro. Anteriormente, a atividade iria até esta sexta-feira (01/09).

A mostra conta com 50 obras de 19 artistas, que utilizam intervenções em técnicas diversas como xilogravura e aquarela, tendo como matéria-prima o papel artesanal reciclado produzido pelo arquiteto Tadashi Konno em sua oficina.

“Durante o período programado recebemos um alto número de visitantes, inclusive de escolas, o que nos fez perceber a alta demanda e ampliarmos a duração”, disse João Alberto Tessarini, coordenador do Ateliê.

Com o trabalho de artistas das mais variadas vertentes, a exposição está em cartaz no Ateliê Pedagógico localizado na Casa de Vidro (Av. Goiás, 1100, ao lado do Teatro Santos Dumont) de segunda à sexta das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas. Entrada livre e gratuita.