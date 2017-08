O Golden Square Shopping realiza a 7ª edição da Feira de Adoção Cães e Gatos neste sábado (02/09), no Espaço Pet do centro de compras, a partir das 10h.

Cinquenta cães e gatos castrados, vacinados e vermifugados participarão do evento. A feira tem como objetivo garantir um lar para animais abandonados, assim como conscientizar a população sobre a necessidade de uma adoção responsável. A feira é realizada em parceria com a União de Proteção Animal do Grande ABC e entidades não governamentais que atuam no resgate de animais abandonados.

Para adotar, os novos tutores precisarão ter mais de 18 anos, apresentar documento de identificação e comprovante de endereço. Além disso, todos passarão por uma triagem e precisarão assinar um termo que permite o contato dos voluntários com os animais.

A feira do Golden Square Shopping já conseguiu um novo lar para cerca de 200 animais nas últimas edições.

Serviço

Data: Sábado, 2 de setembro, das 10 às 18h

Local: Golden Square Shopping – Avenida Kennedy, 700/São Bernardo – Praça de Alimentação – Piso L1, no Espaço Pet