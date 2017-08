A Concessionária SPMAR, responsável pela gestão dos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, registrou uma redução de aproximadamente 41% na quantidade de queimadas na faixa de domínio das duas vias no primeiro semestre de 2017. Segundo dados da empresa, os caminhões pipa atuaram em 118 ocorrências deste tipo de janeiro a junho deste ano, contra 199 no mesmo período de 2016.

Uma das principais causas de queimadas no Rodoanel ainda é o lançamento de bitucas de cigarros e palitos de fósforo, especialmente por parte de usuários dos veículos que passam pelas vias e por pessoas que moram no entorno. Outros fatores que contribuem para os incêndios em vegetação são o descarte de lixo de forma irregular e a queda de balões.

“As queimadas representam um perigo aos motoristas, ou seja, comprometem a visibilidade e podem causar acidentes. Nestes casos, é sempre importante que o condutor do veículo redobre a sua atenção, diminua a velocidade, acenda o farol baixo, feche o vidro, mantenha uma distância segura dos demais veículos e evite realizar ultrapassagens e freadas bruscas”, alerta o Diretor Executivo da SPMAR, Marcos Fonseca.

A ação de conscientização reforça a Operação Corta Fogo, coordenada pela Secretaria do Meio Ambiente, e contará com mensagens nos 13 painéis das rodovias, além da distribuição de informativos que enfatizam a responsabilidade e orientam motoristas.

Ao se deparar com algum princípio de incêndio na beira do Rodoanel, os motoristas ou moradores do entorno devem entrar em contato com a Concessionária, 0800-774-8877, que funciona 24 horas por dia.

Trecho Sul – do km 30 ao km 86 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trechos Leste e Oeste do Rodoanel. O Trecho Sul tem acesso pelas rodovias Régis Bittencourt (entroncamento com o Trecho Oeste) no km 30; Imigrantes no km 70 e Anchieta no km 75, além da Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86.

Trecho Leste – do km 86 ao km 130 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trecho Sul à Rodovia Presidente Dutra. O Trecho Leste tem acesso pela via de ligação com a Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86; pela Rodovia Henrique Eróles – SP066 (km 115, em Suzano); pela Rodovia Ayrton Senna – SP070 (km 124 em Itaquaquecetuba) e pela Rodovia Presidente Dutra – BR116 (km 130 em Arujá).