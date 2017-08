Maia recebe Fufuca, líderes e outros deputados para discutir reforma política

O Presidente da República em exercício, Rodrigo Maia (DEM-RJ), iniciou por volta das 12h desta quarta-feira, 30, reunião com um grupo de parlamentares no Palácio do Planalto, incluindo o segundo Vice-Presidente da Câmara dos Deputados, deputado André Fufuca (PP-MA), que está comandando a Casa enquanto o deputado democrata substitui o presidente Michel Temer.

Vicente Cândido, que é relator de uma das PECs sobre reforma política que trata de sistema eleitoral e financiamento, e a deputada Shéridan (PSDB-RR), que é relatora do tema na comissão especial que trata da PEC que analisa a instituição da cláusula de desempenho e o fim das coligações partidárias, também estiveram no encontro.

Além de Fufuca, Vicente Cândido e Shéridan, de acordo com a lista divulgada pela assessoria do Planalto, estiveram com Maia: o líder do PSD, Marcos Montes; o líder do PP, Arthur Lira; o líder do PT, Carlos Zarattini; o líder do PMDB, Baleia Rossi; o líder do PR, José Rocha; líder do Solidariedade, Áureo; líder do PSB, Tereza Cristina. Também participaram do encontro os deputados Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA) e Paulo Pereira da Silva (SDD-SP).