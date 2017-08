O cantor Mateus, que faz dupla com Jorge, é o mais novo papai do mundo sertanejo. Na noite de terça-feira, 29, ele publicou uma foto com seu primeiro filho, Dom, em seus braços, recém-nascido, no hospital. “Olha quem chegou! Dom e Marcella, amo vocês!”, escreveu o cantor em seu Instagram. Já sua mulher celebrou: “Meus presentes de Deus!”, postou. O casal aproveitou para compartilhar na rede social alguns momentos do nascimento do menino e da gravidez.