A Fundação do ABC lançou, no dia 29 de agosto, uma publicação para seus colaboradores. Com o nome “Redes Sociais – Quando a responsabilidade é sua”, a revista de oito páginas é um convite à reflexão sobre os riscos que profissionais da área da saúde correm ao expor temas e personagens de sua vida profissional na internet.

A publicação foi concebida com linguagem e layout modernos, própria de usuários de computadores. Será usada como mais um material de formação dos profissionais, seja no treinamento de novos ou na formação continuada dos já contratados.

O lançamento se deu em duas etapas. Primeiro, em reunião da direção da FUABC com gestores e diretores de todas unidades mantidas. Eles aproveitaram o debate para contar casos de mau uso da rede social, ocorridos em suas unidades, que culminaram com advertências e até demissões dos envolvidos. Todos consideraram importante que o assunto passe oficialmente a fazer parte do treinamento dos colaboradores. A segunda etapa contou com a presença de funcionários dos departamentos de Recursos Humanos das mantidas. Eles serão os multiplicadores das mensagens contidas na revista.

Presidente da FUABC, Maria Bernadette Zambotto Vianna, conduziu os dois lançamentos. Ela lembrou que por postagens em redes sociais, vemos hoje médicos, enfermeiros, faxineiros, psicológicos, fonoaudiólogos, técnicos e gestores às voltas com problemas judiciais, policiais e de imagem profissional, por exposição de prontuários ou de pacientes na internet. E que na maioria dos casos a exposição não foi feita por má intenção, mas por inocência.

A publicação foi feita a partir de histórias reais, de profissionais da saúde que acabaram demitidos, que foram processados judicialmente, que tiveram de enfrentar conselhos profissionais ou que foram massacrados pela opinião pública, por exporem o que não deviam em redes sociais. Algumas vezes, as quatro coisas ao mesmo tempo.

Todos os departamentos de Recursos Humanos das unidades mantidas pela FUABC receberão a publicação, para iniciar um diálogo com funcionários e pacientes sobre os perigos das redes sociais.