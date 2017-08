A Prefeitura de Ribeirão Pires divulgou, nesta quarta-feira (30/08), a lista de candidatos aprovados no processo seletivo para preenchimento das vagas da oficina gratuita de dublagem. A ação terá duração de 3 meses, com início no dia 12 de setembro, em três turmas: às terças-feiras (manhã e tarde), às quartas-feiras (noite) e às quintas-feiras (tarde).

Os aprovados deverão efetuar a matrícula entre os dias 4 e 6 de setembro, no Centro Cultural – Rua Dr. Yutaka Ishihara, 220 – Jardim Pastoril, em três horários de atendimento: das 9h às 12h, das 14h às 17h, e das 18h às 20h. É preciso levar uma foto 3×4 e documento pessoal. Menores de idade só poderão efetuar a matrícula acompanhados dos pais ou responsáveis.

A lista completa de aprovados e interessados em lista de espera pode ser conferida no site da Prefeitura (www.ribeiraopires.sp.gov.br). Mais informações pelo telefone 4824-1781.