Por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, a Prefeitura de São Bernardo deu início nesta terça-feira (29/08) ao projeto Skate Solidário, que oferece aulas práticas e gratuitas para jovens de 6 a 16 anos, por meio da ONG Skate Solidário. O projeto adotou 45 crianças e adolescentes do município para participarem das aulas todas às terças-feiras no Parque da Juventude – Centro. A ação acontece pela manhã (das 9h30 às 11h30) e a tarde (das 13h às 15h e das 15h30 às 17h30). As aulas são ministradas por instrutores e voluntários da ONG.

Durante as aulas, os participantes recebem skates e equipamentos de segurança (capacete, joelheiras e cotoveleiras). “As crianças precisam se ocupar em seu tempo de ociosidade, aqui a Prefeitura tem o espaço, nós temos os equipamentos e os instrutores. Nada mais justo, que apresentar novas possibilidades dentro do esporte para estes jovens”, disse Marcelo Índio, presidente do projeto.