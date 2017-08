Harvey será desastre natural mais caro dos EUA, prevê empresa

A tempestade natural Harvey será o desastre natural mais caro da história dos Estados Unidos, afirma a AccuWeather, estimando que o custo total para responder a ela deverá ficar perto de US$ 160 bilhões. Isso seria similar ao custo somado com os furacões Katrina e Sandy, informa o relatório da empresa de meteorologia.

O custo deve representar um corte de 0,8 ponto porcentual no PIB americano, segundo a estimativa da companhia. “Lideranças empresariais e o Federal Reserve (Fed, o banco central americano), grandes bancos, seguradoras, etc., devem começar a calcular o impacto negativo da catástrofe sobre os negócios, os resultados corporativos e o emprego”, afirmou Joel Myers, fundador e presidente da AccuWeather. “O desastre está apenas começando em algumas áreas.”

Quarta maior cidade do país, Houston é a mais afetada pelos estragos da chuva e pode ficar em parte inabitável durante semanas ou mesmo meses, devido aos estragos da água, da lama e do risco de doenças. O pior da enchente ainda está por vir, já que rios continuam a subir e aumentam os riscos para barragens e diques, comentou Myers.

Na avaliação do executivo, os meteorologistas fizeram um bom trabalho para advertir as pessoas sobre os riscos, mas as autoridades foram lentas na reação. “A AccuWeather adverte que o impacto negativo das chuvas está longe do fim. Haverá mais enchentes, estragos, mortes e feridos”, afirmou Myers. Fonte: Dow Jones Newswires.