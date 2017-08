Tempestade Harvey deve ser negativa para preços do petróleo, diz Goldman Sachs

A tempestade tropical Harvey deve, no fim das contas, ser negativa para os preços do petróleo, na avaliação do Goldman Sachs. “Nós continuamos a ver Harvey como um evento no fim das contas provavelmente negativo para o mercado do petróleo em geral, com mais perdas na demanda que na oferta”, afirma o banco.

O Goldman Sachs aponta que a recuperação da produção americana já começou, embora o fenômeno ainda cause muitas chuvas. “Especificamente, nós estimamos que a perda inicial em um mês na demanda por petróleo deve superar 700 mil barris por dia”, afirma o banco. “O Estado do Texas tem demanda por petróleo de quase 3,1 milhões de barris por dia e a população da grande Houston e de Woodlands e Sugar Land, de 6,9 milhões de pessoas, representa 24% do total da população do Texas”, aponta o Goldman, referindo-se a áreas atingidas pelas chuvas. Fonte: Dow Jones Newswires.