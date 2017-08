CET retira carreta com excesso de altura que bloqueou faixa do Túnel Ayrton Senna

Uma carreta com excesso de altura provocou a interdição do Túnel Ayrton Senna no sentido bairro na manhã desta quarta-feira, 30. O veículo tentou entrar no túnel, que fica na zona sul de São Paulo, pela pista esquerda, mas ficou travado na viga colocada justamente para determinar o limite de altura. A Companhia de Engenharia e Tráfego (CET) esteve no local e retirou o caminhão por volta das 7h30.

O incidente aconteceu por volta das 5h30. Embora a via seja importante na ligação entre zona sul e centro da capital, a CET informou que, mesmo com a ocorrência, não havia sido registrado congestionamento. As pistas já estão totalmente liberadas.

Giovanni Gronchi

Também na zona sul, um acidente envolvendo três carros aconteceu nesta manhã na Avenida Giovanni Gronchi, no sentido Avenida Morumbi. A pista já foi liberada, segundo informações da CET.