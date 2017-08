Líderes da Coreia do Sul e do Japão discutem lançamento de míssil por Pyongyang

O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, conversou por telefone com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, e denunciou o lançamento do míssil pela Coreia do Norte, dizendo que a ação foi “mais que apenas uma provocação, mas um ato violento contra um país vizinho”.

O porta-voz de Moon, Park Su-hyun, disse que o presidente ofereceu palavras de consolo ao povo japonês. Ele afirmou também que Moon e Abe concordaram em manter contato e discutiram o problema da Coreia do Norte em uma reunião no próximo mês, em Vladivostok, Rússia. Fonte: Associated Press.