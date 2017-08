O plenário da Comissão Mista de Orçamento (CMO) rejeitou em bloco todos os 17 destaques (alterações no texto) apresentados ao projeto que altera as metas fiscais de 2017 e 2018 para um rombo maior, de R$ 159 bilhões. Com isso, fica mantido o texto proposto pelo governo e acatado pelo relator, deputado Marcus Pestana (PSDB-MG).

A sessão da CMO foi encerrada na sequência.