Citado por injúria no boletim de ocorrência registrado pela secretária de Saúde de Santo André, Ana Paula Peña Dias, o vereador Willians Bezerra (PT) afirmou que pretende processá-la por danos morais, em coletiva nesta terça-feira (29/08), embora sem precisar quando entrará com a ação. O parlamentar liderou o protesto de militantes petistas na semana passada, em visita da responsável pela Pasta ao Legislativo, devido aos fechamentos de sete unidades de saúde. O ato, porém, terminou em tumulto.

Willians negou que seja responsável por incitação à violência contra Ana Paula, na quinta-feira (24), quando a secretária se reuniu com vereadores da base aliada na sala de comissões, a portas fechadas, para tratar do programa QualiSaúde. O projeto defendido pelo prefeito Paulo Serra (PSDB) visa a modernização do setor, mas resultou na interdição desses postos de saúde, com reaberturas previstas para 2018.

Além de Ana Paula, o vereador confirmou a pretensão de processar um jornal da região, que noticiou um desentendimento registrado em boletim de ocorrência pela ex-esposa, na Delegacia da Mulher de Santo André, em 2013. “Estamos juntando vídeos (da saída da secretária do Legislativo), tanto o gravado na minha página no Facebook como o do pessoal no entorno. Também vamos acionar via Justiça um jornal que publicou uma inverdade que tinha agredido minha ex-mulher”, assegurou.

Segundo boletim de ocorrência registrado no 4ª Distrito Policial, região central da cidade, Ana Paula relatou Willians como incitador da “algazarra” e que foi xingada por palavras de baixo calão. Ainda conforme descrição, a secretária, ao sair do Parlamento em direção ao carro, teria sofrido agressões como puxões de cabelo e chutes, e a situação somente não piorou por intervenção da GCM (Guarda Civil Municipal).

No dia da confusão, o vereador petista também fez um boletim de ocorrência após a visita da secretária no Legislativo. Durante a manifestação, Willians foi puxado por um funcionário da Prefeitura de Santo André para entrar sala de comissões, o que causou indignação do vereador e de outros manifestantes. A denúncia contra o servidor também foi formalizada no 4º DP, porém, não teve caráter criminal.

O parlamentar assegurou que estava do lado de fora da Câmara no momento em que Ana Paula saiu do prédio e não viu as agressões físicas e verbais descritas na denúncia registrada na delegacia. “Eu não consegui ver (a violência física). Assisti a todos os vídeos. Ela saiu ao lado dos guardas municipais”, lembrou.

MP-SP

Ao lado do presidente do PT de Santo André, José Paulo Nogueira, o parlamentar confirmou uma representação no MP-SP (Ministério Público de São Paulo) contra o governo, há cerca de duas semanas, em decorrência dos fechamentos das unidades de saúde. Os postos estão fechados desde o dia 28 de julho e ainda não tiveram as obras iniciadas. O governo justifica que as intervenções estão em fase final de estudos.

Estão fechadas para futuras reformas as USs (Unidades de Saúde) do Parque Novo Oratório, Bairro Campestre, Vila Humaitá, Parque das Nações, Jardim Bom Pastor, além da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Santo André e do Centro de Especialidades III, na Vila Vitória. Enquanto isso, as USs do Jardim Irene e Utinga também passam por intervenções, mas seguem com atendimentos. Serra garante que os nove postos estarão abertos à população com novo padrão de serviço no próximo ano.

Além desses equipamentos, o prefeito garantiu a entrega no próximo ano mais dois postos de Saúde. Um deles é o PA (Pronto Atendimento) Bangu, interditado desde o ano passado, com reabertura prevista para abril de 2018. Já a UPA Centro, fechada também desde 2016, terá as portas reabertas em maio como uma USF (Unidade de Saúde da Família) e ARMI (Ambulatório de Referência para Moléstias Infecciosas).