No dia seguinte ao encontro com o governador Geraldo Alckmin (PSDB), em São Bernardo, os prefeitos de Santo André, Paulo Serra (PSDB), São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), e de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (PSDB), se encontraram com o vice-governador Márcio França (PSB), no Palácio dos Bandeirantes. Segundo o presidente da Câmara andreense, Almir Cicote (PSB), o encontro serviu para debater “as políticas públicas para o fortalecimento da região, além de possíveis parcerias entre os municípios e o Estado”.

Paulo Serra surpreende secretário com anúncio de valores

Durante o anuncio do Centro de Formação de Atletas em Santo André, nesta terça-feira (29), o prefeito andreense, Paulo Serra (PSDB), acabou surpreendendo o secretário estadual de Esporte, Lazer e Juventude, Paulo Gustavo Maiurino, no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, ao falar do valor do investimento do Estado do novo equipamento (R$ 500 mil). O ato acabou em uma risada nervosa dos presentes.

“Não é sobre o assunto?”, diz Auricchio sobre doadoras investigadas pelo MP-SP

Em agenda no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC sobre o anúncio das sedes dos Jogos Abertos do Interior na Região, o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), foi questionado pelo RD sobre a investigação do MP-SP (Ministério Público de São Paulo) a respeito de suas doações eleitorais na campanha de 2016. A resposta do tucano, porém, foi essa: “Não é sobre o assunto (Jogos Abertos do Interior)? Te agradeço”, disse, ao virar as costas para reportagem e sair do prédio da entidade.

TCE-SP julga irregulares contrato do Semasa

A Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), julgou irregular o contrato realizado entre o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) e a Construban Engenharia e Construções Ltda., para prestação de serviços de limpeza e manutenção manual de vias de logradouros públicos, urbanizados ou não urbanizados e praças, limpeza e manutenção mecanizada de vias e logradouros públicos, limpeza e manutenção manual de pontos de acúmulo de resíduos sólidos em áreas, vias e logradouros públicos, urbanizados ou não urbanizados e praças. Não houve multa.

Contratação de artistas para Festival do Pilar é julgado irregular

Também foi julgado irregular pelo TCE o contrato entre a Prefeitura de Ribeirão Pires e a T. F. de Carvalho – ME, em relação a contratação para a apresentação dos shows dos cantores Zé Geraldo, Padre Antonio Maria, e dos grupos Bicho de Pé, e Dudinha e Mariana com a Galinha Zuleika, para a 80ª Festa de Nossa Senhora do Pilar”, ainda durante a gestão do ex-prefeito Saulo Benevides.

Relatório da CPI do Lixo é votado em São Bernardo

A Câmara de São Bernardo votará nesta quarta-feira (30), o relatório final da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Lixo. O texto do relator Juarez Tadeu Ginez, o Juarez Tudo Azul (PSDB), apontou irregularidades no contrato entre a Prefeitura e a SBC Valorização de Resíduos Revita e Lara, principalmente em torno dos repasses para custear os serviços que prestados pelo Consórcio.