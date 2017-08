A Braskem, maior petroquímica das Américas, celebra em agosto os 45 anos da unidade de Polietilenos (PE 7), localizada em Santo André, no Polo Petroquímico do Grande ABC. O insumo, utilizado em larga escala na indústria de transformação, dá origem a produtos como sacolas plásticas, fraldas descartáveis, embalagens, tubulações e filmes plásticos, entre diversas outras aplicações.

O Polo do Grande ABC é pioneiro na indústria petroquímica no Brasil, construído em 1972, e essencial para a estratégia de negócios da Braskem, em especial por estar localizado no Sudeste, maior região consumidora de resinas plásticas do País. Flávio Chantre, gerente de Relações Institucionais da Braskem, explica que o Polo tem grande contribuição para o desenvolvimento socioeconômico da região. “A operação da Braskem na região gera mais de quatro mil postos de trabalho, entre diretos e indiretos. Recentemente, encomendamos uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha com mais de 850 moradores dos municípios de Santo André e Mauá, que reafirmou que a geração de empregos é a principal contribuição que a população observa no Polo”, afirma.

Geraldo Camelo da Cunha, operador especialista da PE 7, participou da construção do Polo nos anos 70 e da ampliação da linha de produção da unidade que opera, sendo o integrante mais antigo da Braskem na região. “Comecei a trabalhar aqui quando tinha 18 anos, após finalizar a construção, ingressei como auxiliar de Almoxarifado. Três anos depois, fui promovido a operador de empilhadeira e desde 1976 sou operador petroquímico”, explica.

Além da geração de empregos e da contribuição econômica para a região, a busca por uma operação sustentável é constante na Braskem. No início deste ano, a PE 7 implantou um projeto de circuito fechado de reúso de água e descarte de efluentes, com o objetivo de eliminar o lançamento do rio Tamanduateí. Com a proximidade da rede do SEMASA, foi possível instalar uma tubulação que direciona os efluentes direto para o esgoto, que retorna para a rede produtiva da petroquímica após o tratamento no Aquapolo, empreendimento para a produção de água de reúso industrial, resultado de uma parceria entre Braskem, BRK Ambiental e Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).