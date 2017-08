Paula Lima é a atração do encerramento do projeto Show na Praça de agosto do Golden Square Shopping, em São Bernardo, nesta quinta-feira (31/08), às 20h. A apresentação é gratuita.

Paulistana, Paula Lima se destaca com sua voz singular e é dona de cinco álbuns solos que já rodaram o País e o mundo. Começou a carreira nos anos 1990 e integrou as bandas Zomba e Funk Como Le Gusta. Conhecida por seu suingue soul singular, Paula também já trabalhou ao lado de Elza Soares, Jorge Ben Jor, Marcelo D2, Diogo Nogueira, Elba Ramalho, Mart’nália, Milton Nascimento, Martinho da Vila, Hamilton de Holanda, entre outros.

Em 2001, lançou seu primeiro trabalho É Isso Aí e acabou sendo indicada como cantora revelação pelo Prêmio Multishow. Os outros discos Paula Lima (2003), Sinceramente (2006) com o qual ganhou o prêmio de melhor cantora no Troféu Raça Negra, Outro Esquema (2011), O Samba é do Bem (2014), indicado ao Grammy Latino, e o DVDSambachic (2008) foram aclamados pela crítica e público.

No show do Golden, Paula vai interpretar seus grandes sucessos como Fiu Fiu, composta e produzida por Pretinho da Serrinha, em que faz um retorno às origens do balanço soul contemporâneo brasileiro, além dos sucessos, Ela é a Tal, É Isso Aí, Cuidar de Mim, Meu Guarda-Chuva, e a nova música de trabalho, o single Mil Estrelas, com ar pop soul cheio de frescor é uma composição de Ivo Mozart e Zeider Pires.

Serviço

Data: 31 de agosto (quinta-feira), 20h

Local: Golden Square Shopping – Avenida Kennedy, 700 – São Bernardo – Praça de Alimentação – Piso L3