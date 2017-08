A Prefeitura de São Bernardo inaugurou no sábado (26/08) uma Inspetoria da Guarda Civil Municipal (GCM) na Vila Marchi, que servirá como base para atendimento do bairro Assunção, Jardim Planalto e Calux.

O plano desocupou o espaço de 3,8 mil m² – antes utilizado pela Secretaria de Obras – para abrigar uma sede de Inspetoria para os GCMs, que precisavam atender toda região do Assunção, mas com base no Centro. Ao todo, a Inspetoria possui salas administrativas, academia, alojamento, vestiários (masculino e feminino), estacionamento e refeitório. Está previsto que aproximadamente 100 GCMs, entre homens e mulheres, trabalhem efetivamente no novo local.

“Foi um trabalho que vai reforçar a segurança desta importante região, otimizando a logística e os gastos da Administração. Muito me orgulha em saber que esta estrutura foi feita de forma voluntária pelos GCMs. Um ato assim mostra o total comprometimento com o município”, destacou o prefeito Orlando Morando.