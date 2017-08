Nesta terça-feira (29/08), a Prefeitura da Estância Turística de Ribeirão Pires deu início à capacitação do Plano Diretor de Turismo, feita em parceria com o Senac. O curso, voltado para funcionários públicos de diversas secretarias, membros da sociedade civil e membros do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), terá duração de seis meses, com término previsto para março de 2018.

O Senac irá assessorar os participantes com conhecimentos técnicos necessários para a elaboração do Plano Diretor do Turismo, com atendimento às especificações da Lei Complementar Nº 1.261/15, que estabelece condições e requisitos para a classificação de Estâncias e de Municípios de Interesse Turístico (MIT). Entre os pontos exigidos estão: ter Plano Diretor de Turismo aprovado e revisado a cada três anos; dispor de equipamentos e serviços turísticos, como meios de hospedagem, serviços de alimentação e de informação e receptivo turístico; dispor de infraestrutura de apoio turístico; manter Conselho Municipal de Turismo devidamente constituído e atuante; entre outros.

A parceria com o Senac é uma das medidas adotadas pela Administração para assegurar a manutenção do título de Estância Turística ao município, uma vez que o Plano Diretor de Turismo é um dos requisitos exigidos pelo Estado.

“Desde janeiro, colocamos em prática diversas ações para resgatar o turismo e o orgulho do munícipe pela cidade. Uma das principais ações foi a retomada do Festival do Chocolate que, mesmo feito de uma maneira mais simples, ficou muito charmoso e atraiu diversos visitantes à nossa cidade. Agora o próximo passo é elaborar nosso Plano Diretor e atender as exigências feitas pelo Estado para mantermos nosso título de Estância”, afirmou o Prefeito Adler Teixeira – Kiko, durante a abertura da aula inaugural.

“Queremos que a sociedade participe das tomadas de decisão durante a elaboração do Plano. Empreendedores, moradores e servidores públicos são atuantes e conhecem a cidade, além de ter capacidade de mostrar qual direção devemos seguir para fomentar o turismo local”, concluiu.