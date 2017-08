Os estudantes de Medicina da USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul) visitaram a Aldeia Guarani Guyrapa-Ju, em São Bernardo e realizaram a entrega de 600 quilos de alimentos (arroz, feijão, café, açúcar, farinha, biscoitos, óleo entre outros), além de ração para cães.

A ação, ocorrida no último sábado (26/08), fez parte das atividades organizadas pelo Centro Acadêmico do curso de Medicina da universidade, para o trote solidário.

Para a professora do curso de Medicina da USCS, que acompanhou os estudantes das atividades, Marta Marcondes, ações como esta contribuem tanto com a comunidade, quanto para a conscientização geral sobre a sua importância. “Foi uma iniciativa muito legal. Desta vez, as arrecadações durante o trote foram revertidas para a compra de parte dos alimentos que foram levados”.