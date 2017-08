Consórcio e Governo do Estado formalizam Jogos Abertos no ABC

Em evento realizado na sede do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, em Santo André, nesta terça-feira (29), foi assinado o protocolo de intenções que garantiu que cinco dos sete municípios do ABC vão sediar a 81ª edição dos Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni” na região. Pela primeira vez, a ‘Olimpíada Caipira’ será organizada de maneira regional. O secretário de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, Paulo Gustavo Maiurinu, também anunciou investimentos no Centro de Formação de Atletas, também em terras andreenses.

“Essa é a primeira vez que o Estado consegue fazer uma parceria com um Consórcio. Para o Governo do Estado é uma honra realizar os Jogos Abertos no ABC, uma região sabidamente vencedora e isso não será diferente nessa edição. Vai ser uma oportunidade de realizar um evento que possa se adequar a situação do país, com redução dos gastos para os municípios e isso também será bom para os atletas”, disse Maiurinu.

Cerca de 15 mil atletas vão se dividir entre os locais de competição localizados em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá e Ribeirão Pires. 200 cidades serão representadas no evento que acontecerá entre os dias 15 e 25 de novembro. O investimento previsto é de R$ 3 milhões, oriundos dos cofres do Estado. Mas a expectativa do comando do Palácios dos Bandeirantes é que o valor seja reduzido no momento em que for realizada a licitação. Alimentação, divulgação e valores de hospedagem (se for necessário) serão bancados pelo Consórcio Intermunicipal que não sabe quanto será dispensado para o evento.

Questionado sobre o fato de Diadema e Rio Grande da Serra não sediarem nenhuma competição, o prefeito de São Bernardo e presidente da entidade regional, Orlando Morando (PSDB), afirmou que o fato não aconteceu por questões políticas. “Tudo isso foi acertado no Grupo de Trabalho, o prefeito Gabriel Maranhão (PSDB, Rio Grande da Serra) afirmou que não tinha condições de receber o evento, e o restante foi acertado dentro deste Grupo, sem nenhum problema”, explicou.

“Mesmo que Diadema não receba nenhuma competição, nós vamos nos preparar da melhor maneira possível, pois é o principal evento esportivo de São Paulo. Conseguimos nos classificar em algumas modalidades e vamos na luta de conquistar essas medalhas que vamos disputar”, disse o secretário de Esportes e Lazer de Diadema, Paulo Henrique Ferreira, o Paulinho Correria.

Criados em 1936, os Jogos Abertos do Interior serão disputados pela oitava vez na região. Santo André recebeu duas edições (1959 e 1985), São Caetano também foi sede por duas oportunidades (1964 e 2009). São Bernardo recebeu os Jogos por três vezes (1973, 2006 e 2016). Até o momento foram 30 títulos conquistados pelos municípios do ABC: 15 títulos de São Caetano; 12 títulos de Santo André e três títulos de São Bernardo.

Centro de Formação

Também foi anunciado o investimento de R$ 500 mil no Centro de Formação de Atletas, em Santo André. Mais de 1,4 mil atletas de quatro modalidades – natação, tênis de mesa, caratê e taekwondo terão a oportunidade de realizar o seu desenvolvimento esportivo. “Já temos um grande histórico no esporte no país e essa será uma grande responsabilidade para a cidade. Vamos cuidar muito bem desse equipamento”, disse o prefeito andreense, Paulo Serra (PSDB).