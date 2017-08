Moradores de Mauá que quiserem participar de oficinas culinárias em setembro já podem fazer as inscrições. As aulas acontecem semanalmente a partir de 5/09 no Sesi Mauá e na Coop Mauá e Ribeirão Pires. As aulas práticas irão ensinar tornar a alimentação mais saudável e nutritiva sem perder o sabor.

Neste mês, as oficinas oferecem opções para bolos, batatas, alimentação saudável e receitas para panela de pressão, sempre focado em manter o sabor e melhorar o aproveitamento do orçamento doméstico.

Na terça-feira (05/09), a aula será na Coop Zaíra, com receitas de “Cozinha Prática e Saudável”. Já na quarta-feira (13/09), o destaque nas aulas na Coop Ribeirão Pires será a Panela de Pressão, com receitas saborosas e saudáveis que usem o utensílio.

No dia 15/09 (sexta-feira), a alimentação saudável será destaque nas aulas pelo Sesi Zaíra com receitas de batatas gourmet. Os famosos e procurados bolos de pote e docinhos serão o tema da turma na aula do dia 19/09 (terça-feira), na Coop Zaíra.

Já na aula do dia 21/09 (quinta-feira), reaproveitar alimentos que estão na geladeira de casa será o tema da aula que acontece na Coop Ribeirão Pires. Dicas de saladas e molhos para a primavera fecham o ciclo de aulas do mês, no dia 29/09 (sexta-feira), no Sesi Zaíra.

O Programa Oficinas Culinárias tem o intuito de informar e trazer aos alunos opções de alimentos pouco conhecidos, mas que tornam as receitas nutritivas e saborosas, além de divulgar a alimentação saudável e oferecer receitas para geração de renda.

As Oficinas Culinárias acontecem todo o mês, com diferentes opções de receitas e aulas. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 4512-7777 ou 4512-7500 (ramal 1817). Nos cursos da Coop a inscrição deve ser feita pelo 0800-7722667.