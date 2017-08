Segurança de Doria pede que Google desfoque imagem da casa do prefeito

A segurança de João Doria (PSDB) pediu ao Google para desfocar a fachada da casa do prefeito no Google Street View, ferramenta de mapeamento por satélite da empresa. A residência de Doria fica localizada no Jardim Europa, área nobre da cidade.

Procurada, a Prefeitura de São Paulo informou que “a solicitação ao Google foi feita pela Assessoria Policial Militar, órgão do Gabinete responsável pela segurança do prefeito”. Quem busca o endereço do prefeito no Google Street View vê a casa de Doria “borrada” pela ferramenta.

Procurado, o Google não havia respondido ao contato da reportagem até as 16h desta terça-feira. Em seu site, porém, a empresa explica sua política de desfoque das imagens.

“Desenvolvemos uma tecnologia de ponta para desfocar rostos e placas de veículos que é aplicada a todas as imagens do Google Street View. Essa tecnologia foi desenvolvida para desfocar todos os rostos e placas de veículos que podem ser identificados nas imagens do Google”, diz

“Se você visualizar um rosto ou uma placa de veículo que precise de mais desfoque ou se quiser que desfoquemos sua casa ou seu carro inteiro, envie uma solicitação usando a ferramenta Informar um problema”, diz o Google.

Segundo a empresa, “depois que o Google desfoca uma imagem, o efeito é permanente”. Ao enviar uma solicitação para desfoque de imagens de uma residência do Google Street View, diz a empresa, todas as imagens antigas e futuras da casa também serão desfocadas.