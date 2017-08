A Força do Querer: Bibi se descontrola com Rubinho

Nesta semana em A Força do Querer, o tempo vai fechar para Rubinho (Emilio Dantas). Desta vez não tem nada a ver com Jeiza (Paolla Oliveira). O criminoso passa a noite na farra e deixa Bibi (Juliana Paes) furiosa. Descontrolada, a Perigosa vai atrás do marido, o encontra no caminho e dá uma sapatada e ouve poucas e boas.