Com foco voltado para investimentos na região, o grupo GreenLine inaugurou nesta terça-feira (29), uma unidade mais ampla e moderna no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. O equipamento, em área de 2,5 mil m², substitui as antigas instalações que funcionavam na avenida Lucas Nogueira Garcez, na região central.

Com a transferência, a rede, que também atende os funcionários públicos da Prefeitura, realocou os 60 funcionários da antiga unidade e contratou outros 25, já que a estrutura atual é maior e mais bem equipada. O investimento total, no entanto, não foi revelado.

“A perspectiva é contratarmos mais 50 funcionários. O ABC é um foco importante para a empresa”, disse o diretor Médico e Administrativo do grupo, Clovis Otávio Miranda Ferreira, em entrevista ao RDtv. O gestor acrescentou ainda que em outubro será inaugurada novo equipamento em Mauá, ampliando a rede existe com duas unidades em São Bernardo, outras duas em Santo André e uma em São Caetano.

As novas instalações, de alta resolutividade, vão beneficiar os usuários da região com centro médico e pronto atendimento 24 horas, clínica médica, pediatria, ortopedia, atendimento ambulatorial e estrutura de internação em Day Hospital. Além disso, é equipado com laboratório de análises clínicas Bio Máster e exames de imagem como radiografias e ultrassonografias.

Com a inauguração, os beneficiários da região ainda terão à disposição leitos de urgência e de observação para internações, procedimentos de diagnóstico, pequenas cirurgias, estrutura para internações clínicas e tratamentos de baixa complexidade.

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, destacou que a construção da nova unidade de saúde foi uma exigência da Administração para renovação do convênio, que atende os funcionários públicos.

“Não faz sentido ter um volume enorme de vidas de funcionários públicos e não ter um hospital. Agora passam a ter um aparato moderno para dar mais conforto a todos aqueles que são assistidos pelo plano de saúde”, disse Morando, que também falou de outras ações que vem sendo desenvolvidas pela Paço com objetivo de retomar o crescimento econômico da cidade e também sobre o cenário político atual.

O líder do governo na Câmara de São Bernardo, vereador Ramon Ramos (PDT), afirmou que a iniciativa é importante e vai proporcionar atendimento de melhor qualidade aos servidores. “Os funcionário públicos merecem ter um local apropriado, descente e correto. Até porque o momento da saúde é dificílimo e complicado”.

Já o vereador João Batista (PTB) destacou que as novas instalações são muito melhores e beneficiam o funcionalismo. “Além disso, em face da estrutura haverá mais geração de empregos, em momento de crise, onde muitos estão desempregados”.

As obras da nova unidade demoraram cerca de dois meses para serem concluídas. No total, o GreenLine conta com 82 mil beneficiários na região. Em São Bernardo, são 21 mil credenciados mantidos no convênio com a Prefeitura, que teve contrato renovado com o grupo em agosto do ano passado com validade de um ano, passível de renovação por mais quatro, a depender de processo licitatório.