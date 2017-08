Modelo Paris Jackson posta foto em homenagem ao pai

Aos 19 anos, Paris Jackson, filha de Michael Jackson com a enfermeira Deborah Rowe, é uma das novas queridinhas do mundo da moda – e já tem contrato com a agência de modelos IMG, responsável pela carreira de tops como Bella Hadid e Lara Stone.

Nesta terça, 29, a modelo publicou uma foto em homenagem ao pai, lembrando que o astro da música, morto em 2009, completaria 59 anos. “Nunca sentirei amor da mesma maneira que senti com você”, escreveu.

“Votos de aniversário para o amor da minha vida, aquele que me mostrou o que paixão era de verdade, aquele que me deu valores sólidos e me ensinou como sonhar. Nunca sentirei amor da mesma maneira que senti com você. Você está sempre comigo e estou sempre contigo. Apesar de eu não ser você, e você não ser eu, sinto com todo meu ser que somos um só, e nossas almas nunca irão mudar nesse sentido. Obrigada pela mágica, para sempre e sempre.”