TRE anuncia extinção de 5 zonas eleitorais no ABC e 32 no Estado

O TRE decidiu extinguir cinco zonas eleitorais no ABC e 32 no Estado de São Paulo, a fim de aplicar os critérios de rezoneamento definidos pelo TSE e criticados por servidores e magistrados de todo o País. A Resolução aprovada pelo Pleno do Tribunal foi publicada no Diário Oficial do dia 17 de agosto e a relação das zonas eleitorais extintas pode ser lida neste link.

No ABC, as zonas 262º em Santo André será incorporada à 156ª; a 308ª será incorporada à 264ª; a 309ª será incorporada à 263ª; 321ª incorporada à 306ª e em Mauá, a 364ª cujo território será redistribuído entre a 217ª e 339ª Zona Eleitoral, ambas em Mauá.

O Sintrajud, juntamente com servidores dos cartórios eleitorais de todo o estado, vinha buscando discutir com a administração do TRE o impacto do rezoneamento, não apenas sobre a categoria, mas sobre todo o eleitorado. A entidade chama a atenção para o prejuízo no atendimento à população e na fiscalização das eleições, já a partir do próximo ano.

Na semana passada, servidores da Justiça Eleitoral de vários estados estiveram em duas audiências públicas na Câmara dos Deputados denunciando a precarização desse ramo do Judiciário, acelerada pelo rezoneamento instituído pelo TSE. Até o momento já são contabilizadas 421 zonas eleitorais extintas e esse número pode crescer.

De acordo com a Resolução do TSE, as zonas extintas serão transformadas em postos de atendimento.