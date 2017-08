Foram poucos minutos em campo diante do Taubaté, mas o suficiente para Angelo sentir novamente o gostinho de vestir a camisa do Azulão. Jogador do São Caetano nos anos de 2014 e 2015, o lateral-direito retornou ao Anacleto Campanella depois de conquistar o título gaúcho pelo Novo Hamburgo no início do ano.

O ala comentou a sensação que teve ao participar do duelo do sábado passado. “Graças a Deus tive a oportunidade de jogar e fiquei feliz com essa chance. Independentemente de ser um minuto ou uma hora, é preciso entrar e fazer sempre o seu melhor. Participei de alguns minutos e me dediquei ao máximo”, afirmou o lateral.

Além do Novo Hamburgo, Angelo também atuou pelo Botafogo (PB) enquanto esteve longe do Anacleto Campanella. Em duas passagens no time do ABC, o lateral-direito disputou 45 jogos e marcou um gol.

Água Santa

Quarta-feira é dia de clássico na Copa Paulista, quando o São Caetano enfrenta o Netuno no Inamar, às 15h. Já pensando neste próximo embate, o foco azulino é total em busca de novo resultado positivo.

“Como o professor Luís Carlos Martins sempre fala, cada partida possui sua história e um obstáculo que precisa ser superado. O Água Santa está na briga pela classificação e, por isso, sabemos que não será jogo fácil. Mas também acreditamos na qualidade do nosso grupo, que irá lutar pelos três pontos”, contou Angelo.

No encontro passado entre as equipes, pela própria Copa Paulista, o São Caetano levou a melhor e venceu por 3 a 1. Ermínio, Carlão e Daniel Bueno marcaram pelo Pequeno Gigante, em contrapartida, Anderson Bartola descontou para o clube de Diadema.