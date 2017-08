Para realizar o sonho de casais, que desejam oficializar a união sem uma superprodução, o SEHAL (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC) incluiu na programação de setembro o curso Mini Wedding, um tipo de cerimônia de casamento intimista que está em alta. O curso é direcionado a profissionais e empresários do setor que queiram aprimorar e qualificar seus conhecimentos para a preparação da festa. As aulas acontecem de 11 a 14 de setembro, das 18h30 às 21h30, na sede da entidade.

O curso será realizado pela chef e sommelière Stela Vieira e atende a demanda de interessados com organização de festas, decoradores, cerimonialistas, assessores e empresários. “O programa dá uma noção geral de todas as áreas, desde a preparação de festa, com seus estilos, cores para 2018, coordenação do buffet, cardápio, serviço de garçons, de salão e tudo correlacionado ao tema”, explica Stela.

De acordo com a chef, o estilo veio para ficar. “Estão em desuso festas para 300, 400, 500 pessoas onde nem todos os convidados são íntimos ou acompanharam de perto os noivos ao longo de sua história como casal. No entanto, há casais que ainda prefere este modelo”, afirma.

O fator custo nem sempre é a regra, já que por ser intimista, os noivos primam por desejos e oferecem isso aos seus convidados. “Muitos querem homenagear os presentes com um bom cardápio, boa bebida, com mimos, massagens, presentes ou outros serviços”, acrescenta.

Para o SEHAL, o tema é um dos planejamentos para reciclar e aprimorar os empresários do setor, além de capacitação em níveis básico e técnico. “Estamos atentos às preocupações, mudanças e orientações para a categoria. A ideia é que as nossas iniciativas reflitam no mercado de trabalho, estimulem a abertura de postos de trabalho e elevem a qualidade dos estabelecimentos”, explica Roberto Moreira, presidente do SEHAL.

Além do Mini Wedding, a programação de setembro inclui o Curso de Motivação, de 25 a 29 e o Cozinhando com Peixe, de 29 de setembro a 6 de outubro.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: 4994-2866 ou pelo e-mail: cursos@sehal.com.br. Consulte www.sehal.com.br.

Serviço

Data: 11, 12, 13 e 14 de setembro de 2017

Horário: 18h30 às 21h30

Preço: R$ 140,00 para sócios e R$ 210,00 para não sócios

Local: SEHAL – Rua Laura, 214, Santo André.