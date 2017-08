Serviço meteorológico dos EUA prevê mais chuvas em região atingida por Harvey

O Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos informou nesta terça-feira que a chuva tem caído a leste de Houston a um ritmo de 5 centímetros por hora. O Centro Nacional de Furacões informou que as fortes chuvas causadas pela tempestade tropical Harvey devem piorar enchentes no sudeste do Texas e no sudoeste da Louisiana.

Meteorologista do serviço nacional, Tawnya Evans disse que o condado de Harris, onde fica Houston, registra cerca de 1 centímetro por hora no início da terça-feira e que áreas a leste têm recebido bem mais água. Segundo a especialista, a chuva pode diminuir durante esta manhã, mas deve voltar a ganhar força logo.

Harvey deve produzir mais 25 a 51 centímetros de chuva ao longo da costa do Texas e do sudoeste da Louisiana até a quinta-feira. Autoridades alertaram que as enchentes em rodovias continuarão a dificultar viagens e aconselharam as pessoas em áreas de risco a buscar abrigo. Fonte: Associated Press.