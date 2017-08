Apoio esforços do Brasil para fechar acordo comercial Mercosul-UE, diz Tajani

O presidente do Parlamento Europeu, o italiano Antonio Tajani, usou sua conta no Twitter nesta terça-feira para defender um acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Segundo ele, a iniciativa pode ser benéfica para os dois lados. Tajani ainda citou especificamente o Brasil na mensagem e disse que o País trabalha para materializar o pacto.

“O acordo UE-Mercosul é crucial para a criação de empregos e competitividade dos dois lados. Apoio fortemente os esforços do Brasil para concluir o acordo neste ano”, afirmou Tajani. A mensagem vinha acompanhada de uma foto do próprio presidente do Parlamento Europeu e do ministro das Relações Exteriores brasileiro, Aloysio Nunes Ferreira. A autoridade brasileira está em visita a Londres, Paris e Bruxelas nesta semana e se encontrou com Tajani na capital da Bélgica.