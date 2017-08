Jovem morre após cair do 5º andar de edifício na zona oeste de SP

Um jovem de 15 anos morreu após cair 5º andar de um prédio localizado no bairro de Perdizes, na zona oeste de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 29. O Corpo de Bombeiros constatou o óbito no local e a perícia foi acionada.

Por volta das 6h30, o Corpo de Bombeiros recebeu diversos chamados alertando sobre o incidente, que ocorreu na Rua Tucuna, próximo ao Allianz Parque. A perícia ainda vai investigar as circunstâncias da morte do rapaz. A Polícia Militar (PM) está acompanhando a ocorrência, mas por enquanto não tem mais informações sobre o caso, que foi registrado no 23º Distrito Policial (DP).