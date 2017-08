Decreto mantém alíquota do Reintegra em 2% até dezembro de 2018

O Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 29, traz publicado decreto que mantém a alíquota do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra) em 2% até 31 de dezembro de 2018. A medida foi anunciada este mês pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, dentro das ações adotadas pelo governo para equilibrar as contas do Orçamento da União.

O programa devolve às empresas uma parcela das exportações de produtos manufaturados e, inicialmente, o governo iria subir o porcentual de devolução para 3% no início do ano que vem. No entanto, para evitar mais gastos, a equipe econômica do governo de Michel Temer decidiu manter a alíquota atual, de 2%, o que vai proporcionar um ganho de R$ 2,6 bilhões no próximo ano, segundo estimativas da Fazenda.