Campeão em 2014, croata Marin Cilic estreia no US Open com vitória apertada

O US Open teve início nesta segunda-feira com uma maratona de jogos em Nova York, nos Estados Unidos. Um dos destaques deste primeiro dia de competição foi a vitória apertada do croata Marin Cilic, campeão em 2014. O cabeça de chave número 5 sofreu para derrotar o norte-americano Tennys Sandgren por 3 sets a 1 – com parciais de 6/4, 6/3, 3/6 e 6/3. Na segunda rodada, o seu rival será o alemão Florian Mayer, que eliminou o brasileiro Rogério Dutra Silva.

Com mais facilidade, o francês Jo-Wilfried Tsonga ganhou em sua estreia. O oitavo pré-classificado do torneio disputado em quadras duras ganhou do romeno Marcus Copil por 3 sets a 0 – com parciais de 6/3, 6/3 e 6/4. Agora jogará contra a surpresa canadense Denis Shapovalov, que bateu o russo Daniil Medvedev também por 3 a 0 (7/5, 6/1 e 6/2).

Outros cabeças de chave venceram em suas estreias. São os casos do norte-americano John Isner (10) – que derrotou o francês Pierre Hughes Herbert por 6/1, 6/3, 4/6 e 6/3 -, do também francês Lucas Pouille (16) – fez 6/3, 6/4 e 6/4 no belga Ruben Bemelmans – e do norte-americano Sam Querrey (17) – que eliminou o veterano francês Gilles Simon por 6/4, 6/3 e 6/4.

Dois pré-classificados foram precocemente eliminados. Cabeça 25, o russo Karen Khachanov caiu para Lu Yen-hsun, de Taiwan, por 3 sets a 1 – com parciais de 4/6, 6/2, 6/3 e 6/3. E o espanhol David Ferrer, cabeça 29, perdeu para o casaque Mikhail Kukushkin por 4/6, 6/3, 6/2 e 6/1.

Outros classificados de destaque nesta segunda-feira foram o alemão Mischa Zverev, o francês Benoit Paire, o italiano Paolo Lorenzi, o sul-africano Kevin Anderson, o letão Ernests Gulbis, o espanhol Albert Ramos-Viñolas, o argentino Diego Sebastian Schwartzman e o sérvio Janko Tipsarevic.

FEMININO – Na chave das mulheres, destaque para as vitórias de Caroline Wozniacki e de Venus Williams. A dinamarquesa, cabeça de chave número 5, bateu a romena Mihaela Buzarnescu por 2 sets a 0 (parciais de 6/1 e 7/5) e agora jogará contra a russa Ekaterina Makarova. A norte-americana, nona pré-classificada, ganhou da eslovaca Viktoria Kuzmova por 2 a 1 (6/3, 3/6 e 6/2) e pegará a francesa Oceane Dodin.

Outras cabeça de chave também ganharam em suas estreias. São os casos da letã Anastasija Sevastova (16), da chinesa Peng Shuai (22) e da croata Mirjana Lucic-Baroni (29) – esta bateu a porto-riquenha Monica Puig, atual campeã olímpica.