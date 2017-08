O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), promoveu um encontro entre alguns dos prefeitos tucanos no Estado e o governador Geraldo Alckmin (PSDB), nesta segunda-feira (28), em sua casa. A pauta da conversa foram os rumos do partido, e o alinhamento político e econômico do país. Também participaram do encontro: Paulo Serra (Santo André); José Auricchio Júnior (São Caetano); Gabriel Maranhão (Rio Grande da Serra). Além dos prefeitos de Ribeirão Pires, Kiko Teixeira, e de Mauá, Atila Jacomussi (ambos do PSB).

Sabesp adia reunião com Serra para tratar do Semasa

Foi cancelada a reunião entre o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e a direção da Sabesp, para tratar da possível resolução do imbróglio do Semasa. O encontro que aconteceria nesta segunda-feira (28), será remarcado. Segundo o tucano não existe uma nova data agendada. Existe uma expectativa para saber se a autarquia andreense irá para as mãos da autarquia paulista ou se haverá outro tipo de acordo, devido a dívida de cerca de R$ 2 bilhões.

Auricchio promove encontro com base governista

“Um encontro de trabalho, planejamento e confraternização que merece um registro na minha linha da vida do Facebook”, foi assim que o prefeito de São Caetano, José Auriccho Júnior (PSDB), relatou o encontro que teve no último sábado (26), com 16 dos 19 vereadores. Só não participaram do encontro César Oliva (PR), Chico Bento e Jander Lira (ambos do PP).

Agradecimentos após rusgas entre PPS e Michels

Se há cerca de dois meses o clima entre o PPS e o prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), estava longe de ser dos melhores, agora o cenário é de “amigos para sempre”. Durante o encontro do partido no município, nessa segunda-feira (28), os dois lados trocaram juras e agradecimentos. O deputado federal e presidente estadual do PPS, Alex Manente, também prestigiou o ato na Câmara diademense.